«Это самые опытные парни в программе. Понимают наши принципы». Эрик Споэльстра оценил стартовую пятерку «Хит»
В стартовой пятерке вышли защитники Данкан Робинсон и Тайлер Хирро, форварды Батлер и Хэйвуд Хайсмит и центровой Бэм Адебайо.
«Если посмотреть на основную четверку и добавить Хайсмита, который с нами с послековидного сезона, – это наиболее опытные парни в нашей программе. Они абсолютно точно понимают, что мы пытаемся делать. Хоть мы и адаптируем нашу игру, они понимают ее основные принципы.
У них больше всего опыта в разных комбинациях друг с другом. Это значимый фактор. В лиге сейчас все так быстро меняется, у ядра нашего состава больше опыта, чем у кого-либо другого за исключением «Бостона», – сообщил главный тренер Эрик Споэльстра.
«В нашей ротации много преемственности. Можно сказать, что именно в такой комбинации мы играли только несколько минут. Но у меня часы на площадке с Джимми Батлером. Много времени с Бэмом и другими. Мы постоянно вместе на тренировках. Так что все очень знакомо и привычно», – прокомментировал взаимодействие Робинсон.
«Майами» занимает 5-е место на Востоке с результатом 6-7.
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