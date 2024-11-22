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«Это самые опытные парни в программе. Понимают наши принципы». Эрик Споэльстра оценил стартовую пятерку «Хит»

«Майами» победил «Сиксерс» после возвращения Джимми Батлера.

В стартовой пятерке вышли защитники Данкан Робинсон и Тайлер Хирро, форварды Батлер и Хэйвуд Хайсмит и центровой Бэм Адебайо.

«Если посмотреть на основную четверку и добавить Хайсмита, который с нами с послековидного сезона, – это наиболее опытные парни в нашей программе. Они абсолютно точно понимают, что мы пытаемся делать. Хоть мы и адаптируем нашу игру, они понимают ее основные принципы.

У них больше всего опыта в разных комбинациях друг с другом. Это значимый фактор. В лиге сейчас все так быстро меняется, у ядра нашего состава больше опыта, чем у кого-либо другого за исключением «Бостона», – сообщил главный тренер Эрик Споэльстра.

«В нашей ротации много преемственности. Можно сказать, что именно в такой комбинации мы играли только несколько минут. Но у меня часы на площадке с Джимми Батлером. Много времени с Бэмом и другими. Мы постоянно вместе на тренировках. Так что все очень знакомо и привычно», – прокомментировал взаимодействие Робинсон.

«Майами» занимает 5-е место на Востоке с результатом 6-7.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoДанкан Робинсон
logoХэйвуд Хайсмит
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoДжимми Батлер
logoТайлер Хирро
logoМайами
logoБостон
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