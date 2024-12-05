9 трехочковых Тайлера Хирро принесли «Майами» разгромную победу над «Лейкерс» (134:93)
«Хит» крупно обыграли «Лейкерс».
Победа с преимуществом в 41 очко стала третьей в истории клуба. Команда установила рекорд по количеству передач (42) и повторила рекорд по количеству трехочковых (24).
9 из них оказались на счету защитника Тайлера Хирро. В его активе 31 очко, 5 подборов и 4 передачи при 11 точных из 19 бросков с игры и 9 из 16 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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