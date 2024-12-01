«Разбил голову, когда был маленьким». Тайлер Хирро рассказал о происхождении шрама
Тайлер Хирро рассказал, как получил шрам над левым ухом.
«Я разбил голову, когда был маленьким.
Мы с друзьями играли в футбол дома. Кто-то бросил мяч на пол, и я нырнул за ним. Дверь была открыта, и я разбил голову о дверь. Мне было 5 лет. Мне наложили около восьми швов», – рассказал атакующий защитник «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Heat Nation
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