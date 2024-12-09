Крис Пол о выступлении за «Сан-Антонио»: «Потрясающе. Болельщики, персонал, команда. Первоклассная организация»
Крис Пол поделился впечатлениями от игры за «Сан-Антонио».
В составе техасского клуба 39-летний разыгрывающий вышел на 2-е место в истории НБА по результативным передачам.
«У меня в карьере было несколько серий плей-офф против «Сперс». И я слышал неодобрительный гул в свой адрес в Сан-Антонио (улыбается). Но менялись команды, и вот я здесь. Выступать за «Сан-Антонио» – просто потрясающе. Болельщики, персонал, команда, да все здесь радует. Первоклассная организация.
Я очень рад и благодарен, что мог увидеть все это собственными глазами и получить этот опыт», – констатировал Пол.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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