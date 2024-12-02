Крис Пол исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча против «Кингз»
«Сан-Антонио» вырвал победу у «Сакраменто» – 127:125.
39-летний Крис Пол за 20,5 секунды до сирены отправил мяч в корзину из-за дуги – 124:119. «Сперс» победили 127:125.
Результативная передача стала для Виктора Вембаньямы 11-й, у француза трипл-дабл (34 очка, 14 подборов, 11 передач). В активе разыгрывающего 13 очков и 10 передач при 4 из 10 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости