Крис Пол исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча против «Кингз»

«Сан-Антонио» вырвал победу у «Сакраменто» – 127:125.

39-летний Крис Пол за 20,5 секунды до сирены отправил мяч в корзину из-за дуги – 124:119. «Сперс» победили 127:125.

Результативная передача стала для Виктора Вембаньямы 11-й, у француза трипл-дабл (34 очка, 14 подборов, 11 передач). В активе разыгрывающего 13 очков и 10 передач при 4 из 10 с игры.