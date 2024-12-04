Майк Буденхольцер: «Есть клише про тренера на площадке, но в случае с Крисом Полом все так и есть, это никакое не клише. Он впереди меня на два шага»
«Финикс» обыграл «Сан-Антонио» со счетом 104:93, 39-летний разыгрывающий набрал 2 очка, 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата.
«Есть такое расхожее выражение про играющего тренера на площадке, и я сомневаюсь, что видел кого-то, кто бы более всего соответствовал этому. Это такое клише, но в случае с Крисом все так и есть, это никакое не клише.
Пол берет на себя организацию игры, расставляет всех по нужным местам, делает так, что партнеры могут исполнять на высоком уровне. Есть детали, которые очень важны, и он все это понимает, как никто из тренеров и других игроков. Противостояние с ним – это вызов.
Я не хочу сказать, что он обычно на один или два шага опережает меня, но обычно он именно что на один или два шага впереди меня. Чувствуешь себя жалким», – заявил главный тренер «Санз».
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