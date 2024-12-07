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Стивен Эй Смит объяснил, почему он не осуждает Джоэла Эмбиида: «Он всегда был травмирован»

Стивен Эй Смит объяснил, почему он не слишком осуждает Джоэла Эмбиида.

«Джоэл Эмбиид всегда был травмирован, ему всегда больно. Вот почему мне трудно судить его строго. Он был задрафтован в 2014 году и пропустил первые два года. Кто, черт возьми, так поступает? Два года, два года из-за его ног.

У него были травмы ног, у него были травмы колена, у него были травмы спины, у него были травмы плеча, у него были травмы руки, и у этого парня был перелом костей лица. Он такой чувствительный и нежный. Я шучу, конечно, но все же так было, так что мы должны это понять», — сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Стивена Эй Смита
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