Джон Браун прошел обследование и подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
Джон Браун успешно прошел медицинское обследование в Белграде.
Ожидается, что в ближайшее время форвард подпишет с «Црвеной Звездой» контракт до конца сезона с возможностью продления сотрудничества еще на год.
Если Браун находится в хорошей форме, он сможет дебютировать в пятницу в матче против «Олимпиакоса».
Браун травмировал плечо в конце апреля во время серии плей-офф Евролиги между «Монако» и «Фенербахче».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport Klub
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