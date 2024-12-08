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Джон Браун прошел обследование и подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

Джон Браун успешно прошел медицинское обследование в Белграде.

Ожидается, что в ближайшее время форвард подпишет с «Црвеной Звездой» контракт до конца сезона с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Если Браун находится в хорошей форме, он сможет дебютировать в пятницу в матче против «Олимпиакоса».

Браун травмировал плечо в конце апреля во время серии плей-офф Евролиги между «Монако» и «Фенербахче».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport Klub
logoЦрвена Звезда
возможные переходы
Джон Браун
logoTurkish Airlines EuroLeague
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