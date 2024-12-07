Джон Браун проходит обследование в Белграде для подписания контракта с «Црвеной Звездой»

Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой».

Американский форвард находится в Белграде и проходит вторую часть медицинского обследования. Если все тесты будут пройдены, Браун подпишет контракт с «Црвеной Звездой ».

Бывший игрок УНИКСа прибыл в Белград вчера и завершил первую часть медицинских осмотров, вторую часть он проведет сегодня вечером в столице Сербии.

В прошлом сезоне Браун выступал за «Монако », набирая в среднем 5,8 очка, 3,8 подбора, 1,8 передачи и 1,2 перехвата за 25 минут за матча.