Джон Браун проходит обследование в Белграде для подписания контракта с «Црвеной Звездой»
Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой».
Американский форвард находится в Белграде и проходит вторую часть медицинского обследования. Если все тесты будут пройдены, Браун подпишет контракт с «Црвеной Звездой».
Бывший игрок УНИКСа прибыл в Белград вчера и завершил первую часть медицинских осмотров, вторую часть он проведет сегодня вечером в столице Сербии.
В прошлом сезоне Браун выступал за «Монако», набирая в среднем 5,8 очка, 3,8 подбора, 1,8 передачи и 1,2 перехвата за 25 минут за матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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