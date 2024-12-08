Филип Петрушев пропустит матч против «Олимпиакоса» из-за соглашения между клубами
Филип Петрушев не сыграет против «Олимпиакоса».
Сербский тяжелый форвард пропустит предстоящий матч против своей бывшей команды, которая отдала его в аренду в «Црвену Звезду». Петрушев не выйдет на площадку из-за соглашения между клубами.
Петрушев официально принадлежит греческому клубу и был отдан в аренду «Црвене Звезде» в начале этого сезона. Таким образом, он не будет играть против команды, с которой у него все еще действует контракт.
После перехода в сербский клуб Петрушев в среднем набирает 14,6 очка, 6,1 подбора и 1,7 передачи за матч. Он был признан MVP 9-го раунда Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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