Филип Петрушев пропустит матч против «Олимпиакоса» из-за соглашения между клубами

Филип Петрушев не сыграет против «Олимпиакоса».

Сербский тяжелый форвард пропустит предстоящий матч против своей бывшей команды, которая отдала его в аренду в «Црвену Звезду». Петрушев не выйдет на площадку из-за соглашения между клубами.

Петрушев официально принадлежит греческому клубу и был отдан в аренду «Црвене Звезде » в начале этого сезона. Таким образом, он не будет играть против команды, с которой у него все еще действует контракт.

После перехода в сербский клуб Петрушев в среднем набирает 14,6 очка, 6,1 подбора и 1,7 передачи за матч. Он был признан MVP 9-го раунда Евролиги .