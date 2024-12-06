Душко Иванович не сможет руководить «Виртусом» в матче с «Црвеной Звездой»

Дебют Душко Ивановича в Евролиге с «Виртусом» откладывается.

Черногорский специалист не сможет руководить новым клубом в матче против «Црвены Звезды» в связи с регламентом лиги. Заявка на включение должна была быть подана до 18:00 среды. Тренер также пропустит первый матч в чемпионате Италии против «Милана».

Командой пока руководит ассистент Ненад Яковлевич.

Дебют Ивановича пройдет в матче Евролиги против «Басконии» 12 декабря. Специалист тренировал испанский клуб в прошлом сезоне, а сербскую «Црвену Звезду» годом ранее.