Душко Иванович не сможет руководить «Виртусом» в матче с «Црвеной Звездой»
Дебют Душко Ивановича в Евролиге с «Виртусом» откладывается.
Черногорский специалист не сможет руководить новым клубом в матче против «Црвены Звезды» в связи с регламентом лиги. Заявка на включение должна была быть подана до 18:00 среды. Тренер также пропустит первый матч в чемпионате Италии против «Милана».
Командой пока руководит ассистент Ненад Яковлевич.
Дебют Ивановича пройдет в матче Евролиги против «Басконии» 12 декабря. Специалист тренировал испанский клуб в прошлом сезоне, а сербскую «Црвену Звезду» годом ранее.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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