Эдди Джонсон: «У «Денвера» остались четыре ключевых игрока из чемпионской стартовой пятерки, и теперь Йокичу потребовалась помощь?»

Эдди Джонсон.

«Леброн не смог выиграть чемпионат в «Кливленде», потому что у него не было помощников, но вытащил команду в финал в 2007 году, и люди были в ярости, когда он перешел в «Майами» в поисках помощников.

Но у «Денвера » остались четыре ключевых игрока из стартовой пятерки чемпионской команды, и теперь Йокичу потребовалась помощь?» – написал бывший игрок НБА в соцсети.