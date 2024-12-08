«Денвер» хочет приобрести игрока ротации, использовав контракт Зика Ннаджи

«Денвер» хочет обменять Зика Ннаджи.

«Наггетс» оценивают рынок обменов с целью приобретения игрока ротации. Клуб намерен использовать в сделке зарплату тяжелого форварда Зика Ннаджи в размере 8,9 млн долларов.

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

Ннаджи подписал продление контракта до сезона-2027/28, поэтому «Денверу » придется добавить драфт-пик первого раунда к любой потенциальной сделке, чтобы избавиться от его контракта, отмечает Сайдери.