«Денвер» хочет приобрести игрока ротации, использовав контракт Зика Ннаджи
«Денвер» хочет обменять Зика Ннаджи.
«Наггетс» оценивают рынок обменов с целью приобретения игрока ротации. Клуб намерен использовать в сделке зарплату тяжелого форварда Зика Ннаджи в размере 8,9 млн долларов.
Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
Ннаджи подписал продление контракта до сезона-2027/28, поэтому «Денверу» придется добавить драфт-пик первого раунда к любой потенциальной сделке, чтобы избавиться от его контракта, отмечает Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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