Майкл Мэлоун: «Никто не даст лавровый венок из жалости. Всем пора участвовать в нашем восстановлении»

Майкл Мэлоун взял на себя вину за неудачи команды.

«Нам нужно понять, что каждому необходимо принять участие в восстановлении нашей команды. Никто не даст нам лавровый венок просто так. Потому что им нас жалко. Мы должны сделать все сами.

У нас есть необходимые записи. Мы смотрим их, обсуждаем, распределяем ответственность, делаем выводы. Все это повторяется и повторяется.

В нашем результате 11-10 моя вина, потому что я, очевидно, проделал плохую работу как тренер. Не подготовил не только к победам, но просто к реализации наших планов на игру. У меня нет проблемы с тем, чтобы признать это», – заключил главный тренер «Денвера » после поражения от «Вашингтона ».