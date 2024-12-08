Кейд Каннингем установил личный рекорд по количеству передач в одном матче – 15

Кейд Каннингем обновил личный рекорд по передачам.

В победной встрече с «Нью-Йорком » (120:111) разыгрывающий «Детройта » оформил трипл-дабл – 29 очков, 10 подборов и 15 передач – установив рекорд карьеры по количеству передач в одном матче.

Каннингем реализовал 9 из 17 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 6 их 7 штрафных. Он стал вторым игроком «Детройта» после Айзейи Томаса, которому удавалось набрать 25+10+15.

«Детройт» прервал серию из 16 подряд поражений от «Нью-Йорка».