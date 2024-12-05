Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
Опубликованы Топ-10 дуэтов по количеству аллей-упов в этом сезоне.
Первое место делят дуэты Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен («Дейтройт») и Джеймс Харден-Деррик Джонс («Клипперс») с 15 аллей-упами. Трэй Янг и Клинт Капела («Атланта») – на третьем месте.
Топ-10 дуэтов по количеству аллей-упов в сезоне-2024/25:
1-2. Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен («Дейтройт») – 15
1-2. Джеймс Харден-Деррик Джонс («Клипперс») – 15
3. Трэй Янг-Клинт Капела («Атланта») – 13
4. Леброн Джеймс-Энтони Дэвис («Лейкерс») – 12
5. Крис Пол-Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 10
6-7. Трэй Янг-Оньека Оконгву («Атланта») – 9
6-7. Джейлен Джонсон-Клинт Капела («Атланта») -9
8-10. Трэй Янг-Джейлен Джонсон («Атланта») – 8
8-10. Джа Морэнт-Санти Альдама («Мемфис») – 8
8-10. Дрэймонд Гри-Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт») – 8
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
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