Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов

Опубликованы Топ-10 дуэтов по количеству аллей-упов в этом сезоне.

Первое место делят дуэты Кейд Каннингем -Джейлен Дюрен («Дейтройт») и Джеймс Харден -Деррик Джонс («Клипперс») с 15 аллей-упами. Трэй Янг и Клинт Капела («Атланта») – на третьем месте. Топ-10 дуэтов по количеству аллей-упов в сезоне-2024/25: 1-2. Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен («Дейтройт») – 15 1-2. Джеймс Харден-Деррик Джонс («Клипперс») – 15 3. Трэй Янг -Клинт Капела («Атланта») – 13 4. Леброн Джеймс-Энтони Дэвис («Лейкерс») – 12 5. Крис Пол-Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 10 6-7. Трэй Янг-Оньека Оконгву («Атланта») – 9 6-7. Джейлен Джонсон-Клинт Капела («Атланта») -9 8-10. Трэй Янг-Джейлен Джонсон («Атланта») – 8 8-10. Джа Морэнт-Санти Альдама («Мемфис») – 8 8-10. Дрэймонд Гри-Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт») – 8