Том Тибодо: «Мы не можем заменить Таунса индивидуально, но можем командно. Просто нет права на ошибки»

Том Тибодо недоволен старательностью «Никс».

Команда уступила «Детройту » на своей площадке – 111:120. В матче не участвовали центровой Карл-Энтони Таунс и защитник Кэмерон Пэйн .

«Когда не хватает игроков, у тебя нет права на ошибки. Нужно играть интенсивно в каждом владении. В этом случае есть возможность победить.

Мы не заменим Карла-Энтони Таунса индивидуально, но можем сделать это командно. Мы можем упираться в защите, подбирать отскоки. Нельзя рассчитывать, что кто-то один сделает 13 подборов. Но мы можем добиться этого совместно.

Нужно стать лучше, вынести урок из этого. У них хорошая атакующая команда, атлетичная, быстрая. У Кейда Каннингема пошла игра (29+10+15). Они хорошо использовали заслоны, давили под кольцом.

Все должно начинаться с давления на игрока с мячом. С правильных позиций «больших». С чистых разменов. Нужно играть в обороне до конца, останавливать соперника, оттеснять его. Нас обошли на 12 подборов. Уже в первой четверти уступали на 16 очков, дальше играли немного лучше, но это была слишком глубокая яма, чтобы из нее выбраться.

Надо извлечь уроки», – заключил главный тренер «Никс».