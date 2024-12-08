«Не понимаю, почему это не происходит с другой стороной?». Джош Харт был удален за споры с арбитром

Джош Харт в недоумении от судейства.

Форвард «Нью-Йорка » был удален в 4-й четверти проигранного матча с «Детройтом » из-за споров с арбитром. Баскетболист прокомментировал ситуацию после матча.

«Я получил замечание за то, что сказал «кто-нибудь войдите в игру». Я был в нескольких метрах от арбитра, направлялся к партнерам, не ругался и не выражался. Мне дали технический. Потом я спросил, почему, и он заявил, что «мы так не общаемся друг с другом». Я не стал развивать спор.

Не понял только, почему в концовке, когда у нас был рывок, игрок их команды (Кейд Каннингем ) подошел в судье и выругался. Я получил свой технический в своем эпизоде, но с другой стороной ничего не произошло», – задался вопросом Харт .