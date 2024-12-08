«Не понимаю, почему это не происходит с другой стороной?». Джош Харт был удален за споры с арбитром
Джош Харт в недоумении от судейства.
Форвард «Нью-Йорка» был удален в 4-й четверти проигранного матча с «Детройтом» из-за споров с арбитром. Баскетболист прокомментировал ситуацию после матча.
«Я получил замечание за то, что сказал «кто-нибудь войдите в игру». Я был в нескольких метрах от арбитра, направлялся к партнерам, не ругался и не выражался. Мне дали технический. Потом я спросил, почему, и он заявил, что «мы так не общаемся друг с другом». Я не стал развивать спор.
Не понял только, почему в концовке, когда у нас был рывок, игрок их команды (Кейд Каннингем) подошел в судье и выругался. Я получил свой технический в своем эпизоде, но с другой стороной ничего не произошло», – задался вопросом Харт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости