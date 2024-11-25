Тайрон Лю: «Нам удалось сформировать единый костяк команды»
Тайрон Лю прокомментировал успехи «Клипперс».
Команда одержала 5 побед подряд и идет на 5-м месте в Западной конференции с результатом 11-7.
«Нам удалось сформировать единый костяк команды. Мы знаем, кто будет играть в каждом следующем матче. Это очень сильно помогает.
Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы Кавай Ленард вернулся. Никаких сомнений», – заключил главный тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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