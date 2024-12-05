Билл Симмонс: «Кавай Ленард вернется до Рождества»
Ожидается, что Кавай Ленард вернется в строй до Рождества.
Об этом сообщает известный спортивный обозреватель Билл Симмонс.
«Мой парень из «Клипперс» сказал мне, что Кавай вернется до Рождества. Я думаю, что он уже увеличил нагрузки. Он увеличил нагрузки и готов к игре», – сказал Симмонс в своем подкасте.
До Рождества «Клипперс» проведут 6 матчей, поэтому Ленард должен вернуться перед встречей с «Мемфисом» 24 декабря. «Клипперс» занимают 7-е место в Западной конференции с результатом 14-10.
Леонард еще не играл в этом сезоне после операции на колене, из-за которой он пропустил Олимпийские игры 2024 года в составе сборной США.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Andy в соцсети X
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