Билл Симмонс: «Кавай Ленард вернется до Рождества»

Ожидается, что Кавай Ленард вернется в строй до Рождества.

Об этом сообщает известный спортивный обозреватель Билл Симмонс .

«Мой парень из «Клипперс» сказал мне, что Кавай вернется до Рождества. Я думаю, что он уже увеличил нагрузки. Он увеличил нагрузки и готов к игре», – сказал Симмонс в своем подкасте.

До Рождества «Клипперс » проведут 6 матчей, поэтому Ленард должен вернуться перед встречей с «Мемфисом» 24 декабря. «Клипперс» занимают 7-е место в Западной конференции с результатом 14-10.

Леонард еще не играл в этом сезоне после операции на колене, из-за которой он пропустил Олимпийские игры 2024 года в составе сборной США.