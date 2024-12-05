17

Билл Симмонс: «Кавай Ленард вернется до Рождества»

Ожидается, что Кавай Ленард вернется в строй до Рождества.

Об этом сообщает известный спортивный обозреватель Билл Симмонс.

«Мой парень из «Клипперс» сказал мне, что Кавай вернется до Рождества. Я думаю, что он уже увеличил нагрузки. Он увеличил нагрузки и готов к игре», – сказал Симмонс в своем подкасте.

До Рождества «Клипперс» проведут 6 матчей, поэтому Ленард должен вернуться перед встречей с «Мемфисом» 24 декабря. «Клипперс» занимают 7-е место в Западной конференции с результатом 14-10.

Леонард еще не играл в этом сезоне после операции на колене, из-за которой он пропустил Олимпийские игры 2024 года в составе сборной США.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Andy в соцсети X
logoКавай Ленард
logoНБА
logoКлипперс
logoБилл Симмонс
травмы
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайрон Лю: «Кавай уже в состоянии выходить на площадку и выполнять там определенную работу»
1130 ноября, 11:11
«НБА отвратительна, просмотров мало. Они ждут Кавая». Патрик Беверли рассказал о переписке с Каваем Ленардом
530 ноября, 09:51
Первый месяц в НБА: «Кливленд» взлетел, Йокич идет за четвертым MVP, а «Бостон» остается фаворитом
29 ноября, 13:18
Тайрон Лю: «Нам удалось сформировать единый костяк команды»
525 ноября, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эргин Атаман после поражения от «Партизана»: «С завтрашнего дня начинаем заниматься боксом»
вчера, 22:36
Гилберт Аренас: «Джейсон Тейтум никак не может повысить свои шансы на MVP. Он скучный»
3вчера, 22:23
НБА. «Кливленд» примет «Денвер», «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи
49вчера, 21:18
Евролига. 33 очка Хэйса помогли «Фенербахче» победить в гостях «Реал», «Жальгирис» выиграл у «Анадолу Эфеса» и другие результаты
11вчера, 20:37
Дрэймонд Грин о серии поражений: «Никто не паникует, но нужно что-то менять»
6вчера, 20:35
Име Удока, Тари Исон и Алперен Шенгюн оштрафованы на 50 000, 35 000 и 15 000 долларов соответственно
6вчера, 19:58
Эдриан Воджнаровски: «Кобе Брайант был убежден, что в конечном итоге окажется в «Никс»
5вчера, 18:38
Душко Иванович – новый главный тренер «Виртуса»
8вчера, 17:53
Хэйден Далтон перешел из «Самары» в «Уралмаш»
3вчера, 17:31
Лука Банки покинул пост главного тренера «Виртуса»
2вчера, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Опубликовано видео разминки Оливье Риу с ростом 236 сантиметров
7вчера, 20:48Видео
Херб Джонс вернется сегодня после 18 пропущенных матчей
вчера, 20:14
Владислав Емченко о проигрыше «Самаре»: «Заслужили поражение, которое должно ударить нас по шапке»
вчера, 20:08
Виктор Вембаньяма пропустит матч против «Чикаго» из-за боли в пояснице
вчера, 19:13
Дражен Анзулович после победы над «Локо»: «Сказал сегодня игрокам: нужно оставить свое сердце на площадке»
1вчера, 18:49
Андрей Ведищев после проигрыша «Самаре»: «Сегодня у нас в составе профессионалов было очень мало»
вчера, 18:44
«Партизан» оштрафован на 50 000 евро за поведение болельщиков
вчера, 18:19
Бэм Адебайо о Тайлере Хирро: «Настал его момент»
1вчера, 17:45
Брэдли Бил, Крис Буше, Дрэймонд Грин и Кевин Портер – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
1вчера, 17:37Видео
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
1вчера, 15:53