Андрей Воронцевич вошел в Топ-3 по количеству точных трехочковых за карьеру в Лиге ВТБ
Андрей Воронцевич – третий по трехочковым попаданиям в Единой лиге ВТБ.
Форвард «Зенита» в сегодняшнем матче против ЦСКА (82:78) реализовал один бросок из-за дуги и увеличил показатель за карьеру в Лиге ВТБ до 430.
Таким образом Воронцевич вышел на третье место в истории турнира по этому показателю, обойдя Виталия Фридзона.
Лидером по количеству точных трехочковых в истории Лиги ВТБ является Алексей Швед (597), второе место занимает Евгений Бабурин (499).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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