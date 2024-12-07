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Андрей Воронцевич вошел в Топ-3 по количеству точных трехочковых за карьеру в Лиге ВТБ

Андрей Воронцевич – третий по трехочковым попаданиям в Единой лиге ВТБ.

Форвард «Зенита» в сегодняшнем матче против ЦСКА (82:78) реализовал один бросок из-за дуги и увеличил показатель за карьеру в Лиге ВТБ до 430.

Таким образом Воронцевич вышел на третье место в истории турнира по этому показателю, обойдя Виталия Фридзона.

Лидером по количеству точных трехочковых в истории Лиги ВТБ является Алексей Швед (597), второе место занимает Евгений Бабурин (499).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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