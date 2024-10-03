Андрей Воронцевич: «Ждем от «Пармы» агрессивной защиты»
Андрей Воронцевич рассказал, чего ждать от «Пармы» в сегодняшнем матче.
«Прежде всего агрессивной защиты. Они будут играть в быстрый баскетбол. У них много бросающих. Проверить трехочковый могут даже пятые номера. Так что игра будет непростая.
Я повторюсь, что слабых команд вообще нет. И если дашь сопернику волю и дашь ему разбросаться, забьет, и потом будешь пятую, десятую скорость включать для тог, чтобы его догнать. Собственно, нужно с первых минут выходить бороться и не давать сопернику делать те вещи, которые он привык выполнять в обычных играх», – сказал форвард «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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