Андрей Воронцевич: «Ждем от «Пармы» агрессивной защиты»

Андрей Воронцевич рассказал, чего ждать от «Пармы» в сегодняшнем матче.

«Прежде всего агрессивной защиты. Они будут играть в быстрый баскетбол. У них много бросающих. Проверить трехочковый могут даже пятые номера. Так что игра будет непростая.

Я повторюсь, что слабых команд вообще нет. И если дашь сопернику волю и дашь ему разбросаться, забьет, и потом будешь пятую, десятую скорость включать для тог, чтобы его догнать. Собственно, нужно с первых минут выходить бороться и не давать сопернику делать те вещи, которые он привык выполнять в обычных играх», – сказал форвард «Зенита ».