Хавьер Паскуаль: «Воронцевич добавит «Зениту» опыта и качества»
Хавьер Паскуаль прокомментировал переход Андрея Воронцевича в «Зенит»
Главный тренер «Зенита» высоко отозвался о 37-летнем российском форварде.
«Андрей Воронцевич добавит команде опыта и качества.
Мы рады, что он присоединился к нашей команде, потому что это одно из самых громких имен в российском баскетболе последних десятилетий», - сказал Паскуаль.
В межсезонье-2024 Воронцевич подписал контракт с «Зенитом» по схеме 1+1.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости