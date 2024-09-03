Хавьер Паскуаль: «Воронцевич добавит «Зениту» опыта и качества»

Хавьер Паскуаль прокомментировал переход Андрея Воронцевича в «Зенит»

Главный тренер «Зенита » высоко отозвался о 37-летнем российском форварде.

«Андрей Воронцевич добавит команде опыта и качества.

Мы рады, что он присоединился к нашей команде, потому что это одно из самых громких имен в российском баскетболе последних десятилетий», - сказал Паскуаль .

В межсезонье-2024 Воронцевич подписал контракт с «Зенитом» по схеме 1+1.