Андрей Воронцевич о тяжелой победе над «Бешикташем»: «Когда начали очень здорово, казалось, что игра будет легкая»

Андрей Воронцевич прокомментировал тяжелую победу «Зенита» над «Бешикташем».

«Прежде всего, это командная победа. Всех с победой! Спасибо всем тем, кто пришел за нас болеть, кто смотрел нас по телевидению и в интернете, так что победа есть победа. Конечно, когда начали очень здорово, казалось, что игра будет легкая, но мы знали и готовились к сопернику. Мы понимали, что «Бешикташ» — это очень агрессивная команда с агрессивной защитой и нападением. У них бросающие четвертые номера, центровые, которые летают и бьют сверху. А маленькие защитники очень быстрые, с хорошим проходом и броском, что сегодня они и продемонстрировали. Они бросили, мне кажется, трехочковых с процентом реализации больше 50.

С нашей стороны каждый пытался себя как-то проявить. На мой взгляд, начало игры чуть-чуть нас расслабило, о чем и говорил тренер, что нужно добавить концентрации. Но, тем не менее, выиграли, это самое главное. Идем дальше, и уже надо, естественно, провести работу над ошибками, потому что это все-таки предсезонный турнир. Чтобы уже в сезон после Суперкубка входить с пониманием тех сильных и слабых своих сторон, убрать эту шероховатость, допускать поменьше ошибок.

Впереди УНИКС, с ним мы уже играли. Сейчас соперник наверняка будет еще сильнее, к тому же они имели день отдыха.

Да, конечно. Этот турнир очень принципиальный для УНИКСА, и после поражения в Санкт-Петербурге они захотят реванша. Это однозначно и это не секрет, они будут выкладываться. Казанцы обыграли «Бешикташ» с разницей в 30 очков, собственно, это доказывает, что ребята настроены прилично. Когда мы встречались с ними Санкт-Петербурге, у них не играл лидер Акун-Перселл. Сейчас он в строю, так что будет очень непросто и мы должны понимать, что надо с первых минут выходить биться и стараться не расслабляться», – сказал форвард «Зенита».

«Зенит » в четверг одержал победу над «Бешикташем » в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 83:80. Вчера турецкая команда уступила УНИКСу — 69:97.