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30 очков и 9 передач от Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Голден Стэйт»

«Миннесоте» крупно обыграла «Голден Стэйт» в Сан-Франциско – 107:90.

Звездный защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс записал на свой счет 30 очков, 4 подбора, 9 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 35 минут Эдвардс реализовал 11 из 18 с игры и 4 из 4 с линии при 4 потерях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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