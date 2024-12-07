Найджел Хэйс-Дэвис – MVP 14-го раунда Евролиги

Найджел Хэйс-Дэвис признан «самым ценным игроком» 14-го раунда Евролиги.

Тяжелый форвард «Фенербахче» набрал 33 очка в победном матче против «Реала» (82:70). Это второй результат среди всех игроков в этом сезоне и второй результат в карьере Хэйс-Дэвиса.

Хэйс-Дэвис реализовал 6 из 9 двухочковых, 6 из 10 трехочковых и 3 из 4 штрафных за 37:33 на площадке. Также на его счету 4 подбора и 2 перехвата.

Американец завоевал четвертую награду MVP раунда в карьере.