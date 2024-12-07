Мозес Райт не поможет «Олимпиакосу» в оставшейся части сезона

«Олимпиакос» до конца сезона потерял Мозеса Райта.

Тяжелый форвард выбыл из строя из-за проблем со здоровьем, греческий клуб не раскрывает подробности ситуации.

«Это чисто медицинская проблема. С ним все в порядке, он будет с нами, но в нынешнем сезоне больше не сыграет», – сказал спортивный директор греческого клуба Христос Бафес.

В сезоне-24/25 Райт в среднем набирал 4,7 очка, 2,4 подбора и 0,5 передачи в матчах Евролиги .