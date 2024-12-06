Ти Джей Шортс: «Сумасшедший сезон, сумасшедшее начало»

Ти Джей Шортс рассказал о дебюте в Евролиге.

Разыгрывающий «Парижа » стал MVP ноября в европейском клубном турнире. Его команда лидирует в турнирной таблице.

«Да, это сумасшедший сезон, сумасшедшее начало. У нас невероятный отрезок, мы прогремели в Европе, но пытаемся сосредоточиться на каждой последующей игре и игнорировать постронний шум и прессу.

Играть с моим ростом (1,75 метра) тяжело. Но я привык за эти годы, научился тому, что работает для меня. В первую очередь использую свою скорость. Люблю менять направление движения. Тренеры и партнеры помогают мне занять те позиции на площадке, в которых я могу быть успешным, в которых мой рост не является недостатком, и я могу его использовать.

Похвала от Георгиоса Барцокаса многое для меня значит. Он добился всего. Большая честь, что он признал меня как игрока.

Я много работал, чтобы добиться нынешнего уровня, мои коллеги и тренеры хвалят меня, это огромная честь.

От нас немногого ждали, сомневались в наших перспективах. Победная серия постепенно добавила уважения. Команды начинают принимать нас всерьез, но и мы обрели уверенность в способности побеждать. Но не забываем, что нужно оставаться скромными и не забегать вперед», – рассказал Шортс.