Ти Джей Шортс: «Сумасшедший сезон, сумасшедшее начало»
Разыгрывающий «Парижа» стал MVP ноября в европейском клубном турнире. Его команда лидирует в турнирной таблице.
«Да, это сумасшедший сезон, сумасшедшее начало. У нас невероятный отрезок, мы прогремели в Европе, но пытаемся сосредоточиться на каждой последующей игре и игнорировать постронний шум и прессу.
Играть с моим ростом (1,75 метра) тяжело. Но я привык за эти годы, научился тому, что работает для меня. В первую очередь использую свою скорость. Люблю менять направление движения. Тренеры и партнеры помогают мне занять те позиции на площадке, в которых я могу быть успешным, в которых мой рост не является недостатком, и я могу его использовать.
Похвала от Георгиоса Барцокаса многое для меня значит. Он добился всего. Большая честь, что он признал меня как игрока.
Я много работал, чтобы добиться нынешнего уровня, мои коллеги и тренеры хвалят меня, это огромная честь.
От нас немногого ждали, сомневались в наших перспективах. Победная серия постепенно добавила уважения. Команды начинают принимать нас всерьез, но и мы обрели уверенность в способности побеждать. Но не забываем, что нужно оставаться скромными и не забегать вперед», – рассказал Шортс.
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