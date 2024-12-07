Джейлен Браун обыграл Янниса Адетокумбо 1 на 1 и показал жест «слишком маленький»
Джейлен Браун получил технический за эпизод с Яннисом Адетокумбо.
Защитник «Бостона» обыграл лидера «Милуоки» 1 на 1 и показал жест «слишком маленький», а также слегка толкнул оппонента.
Судья выписал Брауну технический.
Во время предыдущего матча между командами в этом сезоне Яннис протянул руку для приветствия Брауна, но в последний момент в шутку убрал ее. Джейлен назвал грека «ребенком».
В пятницу «Селтикс» победили со счетом 111:105.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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