Джейлен Браун обыграл Янниса Адетокумбо 1 на 1 и показал жест «слишком маленький»

Джейлен Браун получил технический за эпизод с Яннисом Адетокумбо.

Защитник «Бостона » обыграл лидера «Милуоки » 1 на 1 и показал жест «слишком маленький», а также слегка толкнул оппонента.

Судья выписал Брауну технический.

Во время предыдущего матча между командами в этом сезоне Яннис протянул руку для приветствия Брауна, но в последний момент в шутку убрал ее. Джейлен назвал грека «ребенком».

В пятницу «Селтикс» победили со счетом 111:105.