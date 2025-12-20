0

«Жальгирис» обыграл «Партизан» с разницей «+41». Это самая крупная победа клуба в Евролиге

«Жальгирис» обновил клубный рекорд по разнице в Евролиге.

«Жальгирис» в пятницу разгромно обыграл «Партизан» с разницей «+41» (109:68). Это самая крупная победа клуба в новейшей истории Евролиги после 2000 года.

Предыдущее достижение литовской команды составляло 37 очков (против «Басконии», «Фенербахче» и «Виллербана»). 

109 очков также стало рекордом «Жальгириса» в Евролиге по результативности в одном матче.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
