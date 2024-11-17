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Джейсон Тейтум и Яннис Адетокумбо – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 16 ноября.

Первые места в Топ-10 заняли победный трехочковый бросок Джейсона ТейтумаБостон») под сирену и данк Янниса АдетокумбоМилуоки»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
logoБостон
logoМилуоки
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logoБаскетбол - видео
logoЯннис Адетокумбо
logoДжейсон Тейтум
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