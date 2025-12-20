  • Спортс
Ви Джей Эджкомб набрал 7 очков и 3 подбора в клатче, обеспечив «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»

Эджкомб проявил себя в концовке и помог «Сиксерс» обыграть «Никс».

За 4 минуты до конца матча против «Нью-Йорка» «Филадельфия» вела «+3». Решающий вклад на финальном отрезке внес новичок «Сиксерс» Ви Джей Эджкомб, набравший 7 очков и 3 подбора (2 из них в атаке), что позволило его команде нанести «Никс» их второе домашнее поражение в сезоне (116:107).

По итогам встречи на счету Эджкомба 23 очка (10 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых), 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Звездный защитник Тайриз Макси добавил 30 очков и 9 передач.

Со стороны «Нью-Йорка» выделился центровой Митчелл Робинсон, набравший 21 очко (7 из 8 с игры) и 16 подборов. Робинсон попал 7 из 8 штрафных, до этого матча имея реализацию с линии в 22,2% (6 из 27).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
