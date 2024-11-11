Жест дня: Яннис подловил Джейлена Брауна, убрав руку при рукопожатии

Яннис Адетокумбо – известный любитель всевозможных шуток и приколов (чаще всего «бородатых» и детских). И свою основную миссию на площадке он выполнил в начале второй четверти, когда разыграл защитника «Селтикс» Джейлена Брауна.

Яннис протянул ладонь для примирения – и затем красиво убрал ее. Примерно так делают дядюшки при встрече с малолетними племянниками.

Получилось зрелищно, если не принимать во внимание контекст.

За секунды до этого Адетокумбо пытался пролезть мимо игроков «Бостона» в трехсекундной и при развороте ударил Брауна локтем по голове.

«Яннис – какой-то ребенок , – не скрывал своей досады Браун после матча. – Я сфокусировал на том, чтобы помочь моей команде победить. И именно это мы и сделали сегодня».

Адетокумбо такую детскую досаду не понял.

«Очевидно, что это шутка. Мы играем в баскетбол, но в то же время нужно получать удовольствие от игры. Я считаю его невероятным игроком. Он делает все для победы своей команды, он отдает всего себя на паркете. Мы неоднократно сталкивались на площадке один на один. Мы всегда – ну, мне так кажется – всегда перешучиваемся по ходу игры. Я так всегда делаю, когда играю со своими детьми. Я дурачусь с ними. «О, отбей пятерку. Упс, не успел». Я всегда так делаю. И мне это нравится».

Потом Яннису еще и рассказали о нервной реакции Брауна.

«Он действительно так сказал? Ну, дела. Он сказал, что я ребенок? Я подумал, что делаю ему комплимент, а он ругается. Но в любом случае это неважно – я тот, кто я есть. Я стараюсь получать удовольствие от игры. Я продолжу делать то же самое и дальше, и пусть меня называют ребенком . У меня у самого трое детей, а еще шесть племянниц. Я забочусь о многих детях, и иногда, когда ты постоянно общаешься с малышами, то пытаешься вести себя как они».

Детское поведение действительно не помешало Яннису – в матче с «Бостоном» он набрал 43 очка (18 из 29 с игры), 13 подборов, 5 передач и 2 блока.

Но соперники его явно не понимают: грек не только попал локтем по голове Брауна, но потом еще и подставил ногу под приземляющегося Тейтума.

Так что, когда Яннис пошел в проход за 7 минут до конца, то был жестковато встречен тем же Брауном, чьи старания арбитры оценили техническим замечанием.

Как раз в тот момент «Милуоки» и вел в счете в последний раз. «Селтикс» отыграли 17-очковое отставание, дождались очередного всплеска от Пэйтона Притчарда, который дал им 17 очков в первой половине, вернулись благодаря рывку 12:0 в третьей четверти, а на заключительном отрезке их лидер уже задавал тон – Джейсон Тейтум отметился двумя трехочковыми, постоянно вставал на линию и создал ситуацию для трехочкового Деррика Уайта (у него 23 очка во второй половине).

113:107.

«Милуоки» начал сезон с 2 победами в 10 матчах. Возможно, розыгрыши Янниса кажутся неуместными еще и поэтому.

Фото: Gettyimages /Stacy Revere / Staff