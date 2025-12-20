«Даллас» не планирует назначать нового генерального менеджера до дедлайна

Назначение нового постоянного генерального менеджера «Мэверикс» в ближайшее время маловероятно, сообщает The Athletic.

Временно исполняющие обязанности руководителей клубного офиса Майкл Финли и Мэтт Риккарди останутся на своих постах на протяжении большей части сезона или до конца чемпионата.

Ожидается, что имеющий статус «и.о» дуэт будет руководить баскетбольными операциями «Далласа » до дедлайна обменов 5 февраля. «Мэверикс» довольны работой Финли и Риккарди, полноценный поиск нового генерального менеджера начнется уже весной.

По ходу сезона техасцы решили расстаться со скандальным Нико Харрисоном.