Джейлен Браун назвал Янниса Адетокумбо «ребенком» после того, как грек с улыбкой убрал руку во время приветственного жеста

Яннис Адетокумбо подколол Джейлена Брауна.

Лидер «Милуоки» получил фол в нападении за удар локтем защитника «Бостона». Вскоре он с улыбкой убрал руку и провел ей по волосам во время приветственного жеста с участием оппонента.

«Яннис – ребенок. Я сосредоточен только на том, чтобы помочь своей команде одержать победу. И это то, что мы сделали сегодня вечером», – сказал Браун.

«Селтикс» победили в гостях со счетом 113:107.

В четвертой четверти Браун получил неспортивный фол первой степени в борьбе с Яннисом. По его словам, эпизод никак не связан с нарушением грека и его шуткой.