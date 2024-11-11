Джейлен Браун назвал Янниса Адетокумбо «ребенком» после того, как грек с улыбкой убрал руку во время приветственного жеста
Яннис Адетокумбо подколол Джейлена Брауна.
Лидер «Милуоки» получил фол в нападении за удар локтем защитника «Бостона». Вскоре он с улыбкой убрал руку и провел ей по волосам во время приветственного жеста с участием оппонента.
«Яннис – ребенок. Я сосредоточен только на том, чтобы помочь своей команде одержать победу. И это то, что мы сделали сегодня вечером», – сказал Браун.
«Селтикс» победили в гостях со счетом 113:107.
В четвертой четверти Браун получил неспортивный фол первой степени в борьбе с Яннисом. По его словам, эпизод никак не связан с нарушением грека и его шуткой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости