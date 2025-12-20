Митчелл Робинсон о 7 из 8 с линии: «Кое-что изменил и чувствую себя более комфортно»

Митчелл Робинсон наконец-то начал попадать штрафные.

Центровой «Никс» Митчелл Робинсон неожиданно реализовал 7 из 8 подходов с линии в матче с «Сиксерс» (107:116).

В предыдущих 17 встречах сезона бигмен выдал всего 22,2% попадания штрафных бросков, с данным показателем он претендует на антирекорд НБА.

«Кое-что изменил и теперь чувствую себя более комфортно. Все хорошо», – пояснил Робинсон после матча.