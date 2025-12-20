Митчелл Робинсон о 7 из 8 с линии: «Кое-что изменил и чувствую себя более комфортно»
Митчелл Робинсон наконец-то начал попадать штрафные.
Центровой «Никс» Митчелл Робинсон неожиданно реализовал 7 из 8 подходов с линии в матче с «Сиксерс» (107:116).
В предыдущих 17 встречах сезона бигмен выдал всего 22,2% попадания штрафных бросков, с данным показателем он претендует на антирекорд НБА.
«Кое-что изменил и теперь чувствую себя более комфортно. Все хорошо», – пояснил Робинсон после матча.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
