Леброн Джеймс о преодолении кризиса: «Сейчас важно просто не потонуть. Держаться, не потонуть, и все наладится»
Леброн Джеймс сказал, что «Лейкерс» попали в сложную ситуацию на старте сезона.
У звездного форварда спросили, за счет чего команда сможет преодолеть кризис.
«Тяжело, когда пять из одиннадцати ведущих игроков команды не выходят на площадку из-за травм. Мы много экспериментируем, пробуем разные сочетания игроков, а это всегда усложняет задачу. Вандербилт, Хэйс и Вуд не играют, Ривз оказался в лазарете. Это важные игроки. Получается, что с самого начала сезона у нас нет права на ошибку, наши возможности ограничены.
Мне сложно сказать, что конкретно поможет нам справиться на этом непростом отрезке, сейчас важно просто не потонуть. Держаться, не потонуть, и все наладится», – заявил Джеймс.
У «Лейкерс» серия из трех поражений, в последних девяти встречах команда уступила семь раз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэниэла Стрекэнда
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