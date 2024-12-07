Леброн Джеймс о преодолении кризиса: «Сейчас важно просто не потонуть. Держаться, не потонуть, и все наладится»

Леброн Джеймс сказал, что «Лейкерс» попали в сложную ситуацию на старте сезона.

У звездного форварда спросили, за счет чего команда сможет преодолеть кризис.

«Тяжело, когда пять из одиннадцати ведущих игроков команды не выходят на площадку из-за травм. Мы много экспериментируем, пробуем разные сочетания игроков, а это всегда усложняет задачу. Вандербилт, Хэйс и Вуд не играют, Ривз оказался в лазарете. Это важные игроки. Получается, что с самого начала сезона у нас нет права на ошибку, наши возможности ограничены.

Мне сложно сказать, что конкретно поможет нам справиться на этом непростом отрезке, сейчас важно просто не потонуть. Держаться, не потонуть, и все наладится», – заявил Джеймс .

У «Лейкерс » серия из трех поражений, в последних девяти встречах команда уступила семь раз.