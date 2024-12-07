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Самсон Руженцев готов дебютировать за «Парму» в матче с «Енисеем»

Самсон Руженцев готов к дебюту в сезоне.

Форвард сборной России и «Пармы» восстановился после полученного в августе перелома кости стопы и готовится сыграть в матче Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Я много работал, готовился к возвращению на паркет и ощущения у меня сегодня очень радостные, но волнительные. По сути это будет мой дебют за «Парму». Все время реабилитации и подготовки я всегда был на связи с командой, как в Москве, так и в Перми, смотрел абсолютно все матчи. Несмотря на то, что по возвращению в Пермь тренировался по индивидуальной программе, постоянно был с командой, поэтому я в курсе всего тренировочного и игрового процесса.

«Енисей» – интересная команда, но мы настроены серьезно и готовы взять реванш. Конечно, не без поддержки трибун, очень хочется ощутить на себе эту энергию во время игры на паркете в официальных матчах», – сказал Руженцев.

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист в составе ЦСКА набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем за 13,5 минуты в Лиге ВТБ. В этом игровом году он выступает в Перми на правах аренды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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