Самсон Руженцев на следующей неделе возобновит тренировки в общей группе
Самсон Руженцев близок к возвращению в строй.
Форвард сборной России и «Пармы» восстанавливается после полученного в августе перелома кости стопы.
«На следующей неделе Самсон возобновит тренировки в общей группе, начнет делать упражнения в контакте. Так что скоро ждем его на паркете в официальных матчах», – сказал главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.
В прошлом сезоне Руженцев в составе ЦСКА набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем за 13,5 минуты в Лиге ВТБ. В этом игровом году он выступает в Перми на правах аренды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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