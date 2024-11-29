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Самсон Руженцев на следующей неделе возобновит тренировки в общей группе

Самсон Руженцев близок к возвращению в строй.

Форвард сборной России и «Пармы» восстанавливается после полученного в августе перелома кости стопы.

«На следующей неделе Самсон возобновит тренировки в общей группе, начнет делать упражнения в контакте. Так что скоро ждем его на паркете в официальных матчах», – сказал главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

В прошлом сезоне Руженцев в составе ЦСКА набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем за 13,5 минуты в Лиге ВТБ. В этом игровом году он выступает в Перми на правах аренды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoПарма
logoЕвгений Пашутин
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамсон Руженцев
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