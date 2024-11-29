Самсон Руженцев на следующей неделе возобновит тренировки в общей группе

Самсон Руженцев близок к возвращению в строй.

Форвард сборной России и «Пармы» восстанавливается после полученного в августе перелома кости стопы.

«На следующей неделе Самсон возобновит тренировки в общей группе, начнет делать упражнения в контакте. Так что скоро ждем его на паркете в официальных матчах», – сказал главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин .

В прошлом сезоне Руженцев в составе ЦСКА набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем за 13,5 минуты в Лиге ВТБ. В этом игровом году он выступает в Перми на правах аренды.