Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл в матче с «Кингз» – 34 очка, 14 подборов, 11 передач

«Сан-Антонио» вырвал победу у «Сакраменто» – 127:125.

В составе «Сперс» 20-летний бигмен Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл – 34 очка, 14 подборов, 11 передач (личный рекорд).

За 37 минут француз реализовал 11 из 17 с игры (5 из 9 из-за дуги) и 7 из 9 с линии. Это третий трипл-дабл в его карьере.

Виктор стал четвертым в истории НБА , кто сделал трипл-дабл с 30 и более очками в возрасте до 21 года (Лука Дончич, 10 раз, Леброн Джеймс, 2 раза, Де’Аарон Фокс).