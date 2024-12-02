Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл в матче с «Кингз» – 34 очка, 14 подборов, 11 передач
«Сан-Антонио» вырвал победу у «Сакраменто» – 127:125.
В составе «Сперс» 20-летний бигмен Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл – 34 очка, 14 подборов, 11 передач (личный рекорд).
За 37 минут француз реализовал 11 из 17 с игры (5 из 9 из-за дуги) и 7 из 9 с линии. Это третий трипл-дабл в его карьере.
Виктор стал четвертым в истории НБА, кто сделал трипл-дабл с 30 и более очками в возрасте до 21 года (Лука Дончич, 10 раз, Леброн Джеймс, 2 раза, Де’Аарон Фокс).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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