Виктор Вембаньяма о трипл-дабле с «Кингз»: «Побочный продукт правильных решений. Мы хорошо подготовились к ним»

Виктор Вембаньяма подвел итоги матча с «Кингз» (127:125).

20-летний бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл – 34 очка, 14 подборов, 11 передач (личный рекорд).

За 37 минут француз реализовал 11 из 17 с игры (5 из 9 из-за дуги) и 7 из 9 с линии. Это третий трипл-дабл в его карьере.

«Что касается моей собственной игры, то, если подвести итог, я бы сказал, что ключевое слово – это адаптивность. Мы довольно хорошо изучили скаутский отчет по «Сакраменто » и подстроили игру под эти знания. Трипл-дабл – это просто побочный продукт правильных решений», – заявил Виктор.

По словам Вембаньямы, он собирается и дальше быть в постоянном контакте с видеоперсоналом «Сан-Антонио », который готовит аналитическую информацию.

«Лично мне нравится получать много видео-контента, наши парни отлично справляются с выявлением определенных аспектов игры и определенных розыгрышей, в которых нам нужно стать лучше. Так происходит на протяжении всего сезона и мне это очень нравится. Каждый раз, когда они давали мне советы или предоставляли контент для просмотра, это было очень целенаправленно, и это работало. Сегодня мы сделали шаг вперед как команда, потому что соперники пытались использовать против нас разные типы защиты в течение всего чемпионата, а мы реагировали все лучше и лучше. И этим вечером мы отреагировали гораздо лучше против определенного типа защиты, с которым столкнулись пару игр назад.

Вообще говоря, самое важное – быть целенаправленным и вовлеченным, а не просто смотреть запись ради того, чтобы посмотреть ее», – заявил Вемби.