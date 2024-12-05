Виктор Вембаньяма пропустит матч против «Чикаго» из-за боли в пояснице
Виктор Вембаньяма не сыграет сегодня в матче против «Буллс».
«Сперс» подтвердили, что центровой пропустит свой четвертый матч сезона из-за травмы. Вембаньяма, который уже пропустил три матча в этом сезоне из-за ушиба правого колена, на этот раз не сможет принять участие в игре из-за двусторонней боли в пояснице.
Травма, вероятно, возникла из-за сильного падения француза после столкновения с Брэдли Билом во время недавней встречи с «Финиксом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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