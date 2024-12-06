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«Милуоки» пытается обменять Пэта Коннотона

«Бакс» хотят усилить состав.

Команда преодолела кризис в игре на старте сезона и идет на 5-м месте на Востоке с результатом 11-10. Клуб выиграл 8 из 10 последних матчей.

«Милуоки» хочет заполучить в состав «винга». Команда оценивает возможность обмена 31-летнего защитника Пэта Коннотона. Баскетболист набирает 4,9 очка, 3 подбора и 1,7 передачи за 17 минут в среднем в текущем чемпионате.

Игрок заработает 9,5 миллиона долларов в этом сезоне. На следующий год распространяется опция игрока.

Клуб превысил второй налоговый порог и не может объединять зарплаты игроков в обменах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
logoПэт Коннотон
logoМилуоки
возможные переходы
logoНБА
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