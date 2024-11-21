«Хьюстон» не заинтересован в обмене ключевых молодых игроков на Янниса Адетокумбо
«Рокетс» не будут пытаться заполучить Янниса Адетокумбо любой ценой.
По информации The Athletic, команда собирается сохранить текущее ядро состава из молодых игроков и рассчитывает на свою программу развития.
«Хьюстон» на данный момент занимает 4-е место в Западной конференции с результатом 11-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Келли Ико
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости