«Хьюстон» не заинтересован в обмене ключевых молодых игроков на Янниса Адетокумбо

«Рокетс» не будут пытаться заполучить Янниса Адетокумбо любой ценой.

По информации The Athletic, команда собирается сохранить текущее ядро состава из молодых игроков и рассчитывает на свою программу развития.

«Хьюстон » на данный момент занимает 4-е место в Западной конференции с результатом 11-5.