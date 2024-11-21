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«Хьюстон» не заинтересован в обмене ключевых молодых игроков на Янниса Адетокумбо

«Рокетс» не будут пытаться заполучить Янниса Адетокумбо любой ценой.

По информации The Athletic, команда собирается сохранить текущее ядро состава из молодых игроков и рассчитывает на свою программу развития.

«Хьюстон» на данный момент занимает 4-е место в Западной конференции с результатом 11-5.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Келли Ико
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