«Милуоки» интересуется игроками «Бруклина» Кэмом Томасом и Дорианом Финни-Смитом
«Милуоки» нацелен на усиление состава.
Как сообщает клубный инсайдер Гэри Вулфел, «Бакс» проявляют интерес к игрокам «Бруклина» Кэму Томасу и Дориану Финни-Смиту.
Отмечается, что «Нетс» нацелены на перестройку и готовы обменять любого игрока в составе.
23-летний Томас – лидер «Бруклина» по результативности (24,7 очка за игру).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Гэри Вулфела
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости