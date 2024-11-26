«Милуоки» интересуется игроками «Бруклина» Кэмом Томасом и Дорианом Финни-Смитом

«Милуоки» нацелен на усиление состава.

Как сообщает клубный инсайдер Гэри Вулфел, «Бакс» проявляют интерес к игрокам «Бруклина» Кэму Томасу и Дориану Финни-Смиту.

Отмечается, что «Нетс» нацелены на перестройку и готовы обменять любого игрока в составе.

23-летний Томас – лидер «Бруклина» по результативности (24,7 очка за игру).