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Колин Каухерд о «Лейкерс»: «Состав слабый, Леброн стареет. У них нет шансов выиграть чемпионат. Ни одного»

Колин Каухерд поделился мнением о «Лейкерс».

После поражения от «Майами» с разницей в 41 очко калифорнийцы имеют результат 12-10 (9-е место на Западе).

«Сперва они избавились от Фрэнка Вогеля: убираем его отсюда, он никуда не годится. Потом был Дарвин Хэм: он ни на что не способен. Теперь Джей Джей Редик. После 22 матчей у него такой же результат, что и в первых 22 матчах Дарвина Хэма в прошлом сезоне.

Хотя погодите-ка, с придерживающимся атакующей философии Редиком «Лейкерс» набирают в среднем на одно очко меньше. Почему? Потому что есть две важные истины по поводу нынешней команды «озерников»: состав слабый, а Леброн стареет. У них нет шансов выиграть чемпионат. Ни одного.

Планка для «Лейкерс» постоянно снижалась, и они продолжают этот процесс. Теперь предметом их гордости является тот момент, что в 13 из последних 14 проигранных матчей против «Денвера» – да, они уступили, но держались совсем близко. Теперь это реальность Эл Эй: «Мужики, мы проигрываем «Наггетс» и Йокичу всего вот столько-то». Вот их стандарт.

У «Лейкерс» в последнее время очень средние составы, но с топовыми игроками. У них есть бренды, но нет мускулов», – считает эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Herd with Colin Cowherd
Колин Каухерд
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
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