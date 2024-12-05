Энтони Дэвис: «Дело в нас, в игроках. Схемы в полном порядке»
Игроки «Лейкерс» не собираются винить тренеров.
«Дело в нас, в игроках, если быть честными. Нам дают все нужные схемы. Они в полном порядке. Но нам нужно исполнять план на игру. Мне нужно лучше показывать себя.
Нам нельзя разделяться. Мы должны оставаться вместе одной командой, цельным коллективом. Должны убедиться, что это не превратит нас в нечто, чего мы не хотим», – заявил центровой Энтони Дэвис.
«Дело не в тренерах. Дело определенно в нас, в этом нет сомнений», – подтвердил его мнение форвард Леброн Джеймс.
Джей Джей Редик заявил, что собирается провести собрания с тренерским штабом и игроками, а затем отдельные беседы, чтобы предотвратить расслоение коллектива после разгрома от «Хит» (93:134).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости