Леброн Джеймс: «Никакие схемы не помогут, если ты не вышел бороться»
Леброн Джеймс раздосадован крупным поражением от «Майами».
«Лейкерс» уступили в гостях с разницей в 41 очко (93:134).
«Никакие схемы, никакие расклады не помогут, если ты не вышел бороться.
Вы уже говорили с Джей Джей Редиком? Я согласен со всем, что он сказал, что бы это ни было.
Мы посмотрим записи, обязательно. Поймем, где проваливаемся индивидуально, рассчитывая на то, что нам помогут. Но начинается все с тебя самого. С твоей личной ответственности. Хорошо будет увидеть это и разобраться.
Наш уровень коммуникации на площадке находится не на должном уровне. В лиге столько отличных команд, каждый раз, когда ты допускаешь ошибку, они заставят тебя заплатить за нее. «Майами», очевидно, заставил нас заплатить», – заключил звездный форвард.
На счету Джеймса 29 очков, 5 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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