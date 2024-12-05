Леброн Джеймс: «Никакие схемы не помогут, если ты не вышел бороться»

Леброн Джеймс раздосадован крупным поражением от «Майами».

«Лейкерс » уступили в гостях с разницей в 41 очко (93:134).

«Никакие схемы, никакие расклады не помогут, если ты не вышел бороться.

Вы уже говорили с Джей Джей Редиком ? Я согласен со всем, что он сказал, что бы это ни было.

Мы посмотрим записи, обязательно. Поймем, где проваливаемся индивидуально, рассчитывая на то, что нам помогут. Но начинается все с тебя самого. С твоей личной ответственности. Хорошо будет увидеть это и разобраться.

Наш уровень коммуникации на площадке находится не на должном уровне. В лиге столько отличных команд, каждый раз, когда ты допускаешь ошибку, они заставят тебя заплатить за нее. «Майами », очевидно, заставил нас заплатить», – заключил звездный форвард.

На счету Джеймса 29 очков, 5 подборов и 8 передач.