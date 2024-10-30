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Энтони Эдвардс обновил личный рекорд, набрав 24 очка в 1-й четверти матча с «Далласом»

Энтони Эдвардс обновил личный рекорд по очкам за четверть.

Звездный защитник «Миннесоты» набрал 24 очка в стартовой четверти матча с «Далласом» (114:120).

Во второй 12-минутке Эдвардс обошелся без набранных очков. Всего на его счету 37 очков, 6 подборов и 3 передачи при 12 из 20 с игры и 6 из 12 с линии.

Рекорд «Вулвз» принадлежит Карлу-Энтони Таунсу – 32 очка в третьей четверти во встрече с «Сан-Антонио» 14 марта 2022 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AP News
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