Стив Керр: «Джонатан Куминга способен быть опцией «Уорриорз» в концовках»

Стив Керр оценил перспективы Джонатана Куминги в качестве важной опции в атаке.

«Уорриорз» во вторник прервали серию из 5 поражений в матче с «Рокетс» – 99:93. В составе «Голден Стэйт » Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 33 очка при 13 из 22 с игры за 33 минуты.

«Джонатан Куминга способен быть опцией «Уорриорз» в концовках, это точно.

Мы видим, что парни проявляют себя и могут играть. Нам сейчас важно найти работающие сочетания, на которые мы могли бы полагаться каждый вечер. Напряженные концовки – хороший способ выработать правильную химию и стать последовательнее.

В последних матчах у Джонатана больше свободы и пространства на площадке, опять же, он снова в стартовой пятерке. Нам важно получать от него больше, когда Куминга выходит с Луни и Дрэймондом как четвертый номер. Будем смотреть и работать, это ключевой момент», – заявил главный тренер «воинов».

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